Terremoto scuote i Campi Flegrei | paura tra la popolazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Undi magnitudo 3,7 ha colpito inella serata di venerdì 30 agosto, gettando nuovamente lanel panico. L’evento sismico, registrato alle 21:23, è stato preceduto da un forte e prolungato boato che ha messo in allerta gli abitanti. La scossa è stata avvertita non solo nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo da mesi, ma anche a Napoli, da quartieri periferici come Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo fino a quelli collinari del Vomero e dell’Arenella. L’Osservatorio Vesuviano-Ingv ha confermato che l’evento principale è stato preceduto da una scossa di minore intensità, di magnitudo 1,3, che è stata anch’essa percepita dalla