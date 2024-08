Taekwondo Francesco Bossolo conquista il bronzo alle Paralimpiadi | Milad sconfitto in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)hato una splendida medaglia dinel paradi Parigi 2024, salendo sul terzo gradino del podio nella categoria fino a 63 kg (K44). L’azzurro hal’israeliano Adnanper 18-13 nell’atto conclusivo che metteva in palio l’alloro, inventandosi un fantastico finale indopo essersi trovato sotto per 12-13 quando mancavano tredici secondi al termine dell’incontro. Il 29enne aveva incominciato il proprio cammino ai quarti di finale, liquidando il marocchino Ayoub Adouich per 17-4, e successivamente era stato battuto di misura dal mongolo Bolor-Erdene Ganbat (6-4). La medaglia odierna rimpingua un palmares da urlo per l’azzurro, che ha trionfato ai Mondiali nel 2023 dopo l’argento nel 2021 e nel 2015. Questa era la sua seconda partecipazione ai Giochi dopo il quinto posto di Tokyo 2020 tra i 61 kg.