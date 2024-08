Ranking ATP Race | senza Alcaraz solo Zverev può superare Sinner al n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’eliminazione al secondo turno degli US Open 2024 di tennis dello spagnolo Carlospermette a Jannikdi allungare sull’iberico nellaATP: l’azzurro finora è l’unico ad aver già ottenuto in maniera aritmetica la qualificazione alle Finals di Torino. La graduatoria a fine stagione corrisponderà alATP alla vigilia delle Finals ed al momento l’unico che puòal numero 1 della graduatoria al termine degli US Open è il tedesco Alexander: la combinazione che premierebbe il teutonico è comunque di difficile realizzazione., infatti, per puntare al numero 1 delladovrà obbligatoriamente vincere gli US Open (con ilapprodo in finale resterebbe già dietro all’italiano), ma dovrà anche sperare chevenga eliminato prima delle semifinali.