Omicidio di Sharon Verzeni due settimane di appelli inutili e indagini serrate per dare un nome al presunto killer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – È il 17 agosto quando, per la prima volta (almeno sui media) spunta l’uomo in bicicletta contromano in via Castegnate tra gli elementi sospetti dell’indagine sul delitto di. Il misterioso ciclista è una delle tante persone che riprese dalla cinquantina di telecamere, private e pubbliche, presenti nella zona. Tra le migliaia di immagini su cui hanno lavorato i carabinieri del Ros–crimini violenti, arrivati in appoggio ai colleghi del Nucleo operativo di Bergamo e a quelli della Compagnia di Zogno, coordinati dal pm Marchisio, spunta proprio quell’uomo in bicicletta, in contromano, all’ora del delitto.