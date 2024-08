Nuova ipotesi sulla morte di Aaron Engl | il boscaiolo 24enne si è auto-decapitato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) È attesa in tempi rapidi una svolta nell’inchiestamisteriosadi, ildi 24 anni trovato semisu un prato sopra Terento. Laperò non sembra essere legata a un omicidio, secondo le indagini preliminari della Procura di Bolzano. La motosega trovata vicino al corpo del ragazzo non presenta tracce biologiche di altre persone, suggerendo che la ferita mortale alla testa sia stata-inflitta.Leggi anche: Il giallo di, ilsemiin Val Pusteria: forse non era solo, tracce di sangue nell’, che di professione era un, è morto tra le 5 e le 6 del mattino di domenica 20 agosto, dopo aver partecipato a una festa la sera precedente e fatto ritorno a Terento in taxi con alcuni amici.