Non un solo euro Orban fa saltare il banco Ue Pd crollo nervoso e insulti al governo italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Unionepea erogherebbe altri sei miliardi diall'Ucraina per acquistare armi ma l'Ungheria la bloccherà. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto a margine del Consiglio Affari esteri informale a Bruxelles. A suo avviso l'Ue manca di una valutazione realistica della situazione e vi domina una "psicosi bellica". "L'Ungheria non contribuirà all'erogazione di un singoloa Kiev finché le imprese ungheresi saranno discriminate in Ucraina e finché le decisioni di Kiev che mettono in pericolo la sicurezza energetica del nostro Paese saranno in vigore", ha affermato il capo della diplomazia di Budapest. A proposito della possibile estensione in Ucraina della missione Ue di addestramento di militari ucraini, Szijjarto ha detto: "Abbiamo chiarito che se vogliono espanderne il territorio o la funzione, l'Ungheria non contribuirà".