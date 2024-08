Muore investita da un ubriaco la stella dell' Hockey Johnny Gaudreau

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - L'hockey su ghiaccio a livello mondiale è in lutto per l'incredibile morte di uno degli attaccanti più forti del mondo. Johnny, soprannominato ‘Johnny Hockey', giocatore dei Columbus Blue Jackets, e suo fratello Matthew sono morti dopo essere investiti ieri sera da un'autovettura a Oldmans Township a sud-ovest di Filadelfia. I due fratelli erano in sella alla loro bicicletta nei pressia casa di famiglia nel New Jersey. Johnny, 31 anni,a NHL e suo fratello di 29, che fino a due anni fa era anche lui un giocatore professionista di hockey, non sono riusciti a sopravvivere. Secondo i media americani, il 43enne autista Sean M. Higgins è stato arrestato perché. I due fratelli oggi dovevano presenziare al matrimonio di unae sorelle.