Conte si impone con De Laurentiis richiesta di mercato | colpo last minute per il Napoli?

(Di venerdì 30 agosto 2024) Antonioha fatto unadiad Aurelio De, ilproverà ad acntare il tecnico. Il giornalista ed esperto di calciodi Relevo, Matteo Moretto, ha pubblicato un aggiornamento sulla trattativa per Gilmour attraverso il suo profilo X. Ecco quanto evidenziato: “Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour alnon è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo. Gilmour vuole andare ale anche nella notte ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio Deè restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Antoniopreme per avere Gilmour. Giornata da dentro-fuori”.