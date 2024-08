Caos sulla Toscoromagnola camion alimentato a Gnl si ribalta sulla carreggiata Ferito il conducente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Montopoli Val D’Arno, 30 agosto 2024 – Problemi in prossimità dello svincolo della FiPiLi di Montopoli, dove intorno alle 17, lungo la strada statale, un autoarticolato con il suo carico si èto occupando parte della sede stradale. Ilè rimastoe preso in cura da personale sanitario del 118. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il mezzo e i luoghi dell'intervento. Si è reso necessario l'intervento del Nucleo Nbcr (acronimo di Nucleare - Biologico - Chimico – Radiologico) dal comando di Firenze per risolvere eventuali problematiche legate al tipo di carburante usato per la motrice, alimentata a Gas Naturale Liquefatto. Non si segnalano altri mezzi coinvolti ne altri feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine.