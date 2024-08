Bolzano nasce la prima classe speciale per italiani che non parlano tedesco e per i migranti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Torna a infuriare la polemica in Alto Adige per l’istituzione delle “classi speciali” – come le chiamano già in molti, in tono polemico – per gliche none per i figli dei. La bufera è scoppiata in particolar modo nella scuola elementare Goethe di. È lavolta, infatti, che si introduce unaformata solo da bambini con background migratorio. Quella che per ora è una proposta, ma che ha serie possibilità per diventare realtà, sta già creando fazioni opposte, alimentando lo scontro. Del resto il retrogusto “discriminatorio” è abbastanza forte. “In unain cui tutti gli alunni partono da zero e in cui nessuno parla”, ha provato a spiegare la preside Christina Holzer al quotidiano Dolomiten (di lingua tedesca), “dobbiamo garantire l’insegnamento ma non devo neanche perdere di vista i bambini di madrelingua tedesca“.