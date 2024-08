Affetta da sclerosi multipla progressiva Martina Oppelli insieme all' Associazione Coscioni hanno diffidato l' Azienda sanitaria per rifiuto di atti d’ufficio e tortura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) «Sono arrivata ad un punto in cui il dolore è devastante. La mia non è una scelta di disperazione, ma una scelta d’amore verso la vita che ho avuto. Nella legge che voi parlamentari state discutendo ora sul fine vita, vi chiedo di tenere conto di ogni aspetto, di ogni dolore. Ogni dolore va rispettato. E non parlate più di suicidio perché non lo è. Io non sono una suicida. Si parla di eutanasia, di buona morte. Vorrei morire col sorriso sul viso nel paese dove ho scelto di vivere. E di pagare le tasse».