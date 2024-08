Vietnam entra nel vivo il progetto Suoni di Fratellanza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sta per concludersi inildi” della Fondazione World Youth Orchestra, che si è svolto quest’anno grazie al sostegno di Fondazione CDP, LCA Studio Legale e Temix, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Hanoi e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City. Partner preziosi sono stati ilese Institute for Culture and Arts e l’Hanoi Academy of Theatre and Cinema. La musica, il teatro, l’arte come strumenti di dialogo e di pace tra i popoli sono stati al centro del, che ha sviluppato una forte cooperazione artistico-culturale tra l’Italia e il, contribuendo alla formazione di molti giovani artistiiti, ha promosso la produzione degli artisti locali e, al contempo, ha offerto un sostegno concreto ai bambini orfani e abbandonati del