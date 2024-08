Ubriaco al bar minaccia tutti Fermato con lo spray irritante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), era diventato molesto e minaccioso nei confronti dei clienti del bar. E non solo: tanto che i carabinieri intervenuti per porre fine al suo comportamento aggressivo e intimidatorio sono stati costretti a ricorrere alloal peperoncino. L’uomo, 43 anni, abitante nella città dei Boiardo, è stato denunciato. Si sono vissuti momenti di grande tensione, giovedì, verso le 15, in un bar di Scandiano. Un uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a infastidire gli altri avventori. L’intervento dei carabinieri di Scandiano, allertati dal 112 (cui si era rivolto un dipendente del locale) inizialmente sembrava averlo indotto a cambiare atteggiamento. L’uomo, già noto ai carabinieri per un’analoga richiesta di qualche ora prima, è stato invitato dai carabinieri ad allontanarsi dal bar e fare rientro a casa.