Trovato morto un sub disperso a Giannutri durante una battuta di pesca

(Di giovedì 29 agosto 2024) ISOLA DEL GIGLIO – Sub muoreun’immersione all’isola di. È il secondo caso in pochi giorni nella stessa zona. L’uomo, un fiorentino di 67 anni, è statocadavere sul fondale in località Punta Secca. La missione di soccorso era partita nella serata del 28 agosto quando il comando dei vigili del fuoco è stato allertato dalla Direzione marittima di Livorno. Il nucleo sommozzatori del comando di Firenze è partito alla volta di Porto Ercole, dove si è imbarcato sul battello dei vigili del fuoco facendo rotta verso l’isola di, per la ricerca dell’apneista scomparsounadi. Le operazioni di ricerca subacquea, coordinate dalla Capitaneria di Porto presente con due motovedette ed un elicottero e con l’assistenza in superficie di un equipaggio della Guardia di finanza, sono terminate alle 2.