Tajani ' lavoreremo per presentare una legge sullo Ius Scholae'

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Parleremo della concessione della cittadinanza alla riapertura dei lavori parlamentari, credo che si potrà lavorare peruna proposta diche corregga alcune cose". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa Bruxelles. "Intanto la possibilità di dare la cittadinanza ai giovani che abbiano completato il corso di studi con successo, e ribadisco con successo, e dunque siano culturalmente italiani, regola peraltro più giusta e più severa di oggi che favorirà l'integrazione", ha sottolineato. "L'altro aspetto è rivedere la concessione della cittadinanza per Ius Sanguinis: a volte si cerca la cittadinanza per avere un passaporto italiano e comunitario per interesse e non per interesse ad essere italiani".