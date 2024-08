Successo della Tenuta di Frassineto al Gusto dei Guidi 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto– Grandeper ladial “dei”, festival del vino svoltosi dal 23 al 25 agosto nel centro storico di Poppi. La commissione di degustatori, incaricati di decretare i vincitori dell’omonimo concorso enologico, ha decretato la vittoria del “MaestroChiana 2019” nella categoria IGT Toscana Rosso e del “Sirah Rosè 2023” nella categoria IGT Toscana Rosato. “Questo prestigioso riconoscimento rappresenta per noi una grande soddisfazione e un attestato di qualità per il nostro lavoro quotidiano nella produzione vinicola – commenta Enrique Miserocchi, presidente. – La nostra cantina, situata nel cuoreToscana, si dedica con passione alla valorizzazione del territorio, combinando tradizione e innovazione per offrire vini di carattere e autenticità.