September 5 recensione | la prospettiva giornalistica dietro un film da manuale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Grande ritmo, grande cast, grande regia e l'altra faccia di una storia vera: quello di Tim Felhlbaum è una digressione cinematografica sul potere delle immagini, illuminando il confine tra notizia e scoop. Presentato a Venezia 81. Lo dice lo stesso Tim Felhlbaum, regista dello straordinario5, nelle note di produzione: è l'angolazione a fare la differenza. Nulla di più vero, perché il- presentato nella sezione Orizzonti Extra di Venezia 81 - ci porta direttamente dentro la notizia. Una notizia esplosiva, storica. Fin da subito, il ritmo è tanto capillare quanto incessante: l'odore di caffè, l'alito pesante, e una stanza gremita e sudata ("l'aria condizionata è rotta") che sta per mandare in onda il primo atto terroristico raccontato in diretta. Nulla di inventato, solo adrenalinica verità"un momento decisivo che ha per sempre