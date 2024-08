Prima categoria Acqualagna tra salvezza e ambizioni Giovani e innesti mirati per la Falco | Puntiamo a stare più in alto possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Anche laha cominciato la preparazione al prossimo torneo di, che avrà tra le partecipanti squadre agguerrite e impreziosite anche dall’arrivo di calciatori da categorie superiori. "Abbiamo cercanto di apportare migliorie dove ci sembrava fossimo più carenti - commenta il direttore generale, David Greco -. A centrocampo è arrivato un rinforzo di qualità e di stazza come Cristian Gori, davanti abbiamo preso un attaccante fisico come Gambelli, che riesce a far alzare la squadra e a far giocare tutti i reparti in maniera migliore, dietro è arrivato Brunelli, giocatore esperto e di qualità, un mancino che ci mancava. Ritornando a centrocampo, abbiamo inserito ottimi elementi come Marzoli, Romitelli e Alessandri.