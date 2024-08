Oroscopo Branko giovedì 29 agosto 2024 | Cancro Impara a Fermarti 

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’diper oggi,29Ariete Dovrai affrontare le urgenze di fine mese da solo. Attenzione alle dimenticanze a metà giornata. Toro In amore tutto procede bene, e avrai libertà di gestione mentale. Gemelli Sfrutta le tue intuizioni in amore e osa di più.a fermarti prima di curiosare troppo nella vita degli altri. Leone Concentrazione ridotta, evita di fare troppo insieme. Vergine Mantieni la leggerezza mentale e limita gli impegni. Bilancia Cerca distrazioni per prepararti al meglio a settembre. Scorpione Evita confronti inutili, rilassati. Sagittario Procedi con calma, evitando di fare tutto di fretta. Capricorno Sul lavoro, affronta le difficoltà umane senza stressarti. Acquario Giornata ordinaria, ma creativa. Pesci Cambia mentalità e pensa in prospettiva.