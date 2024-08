Maltempo e Fulmini Danneggiano la Funivia del Gran Sasso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'Aquila - Un violento temporale che ha recentemente colpito il territorio aquilano ha causato gravi danni alladel. L'intensa attività elettrica atmosferica ha provocato la caduta di numerosiin quota, danneggiando alcune schede elettroniche cruciali per il funzionamento dell'impianto. Chiusa fino a Ripristino Il Comune dell'Aquila e il Centro Turistico delhanno annunciato che l'impianto rimarrà chiuso fino alla sostituzione delle componenti elettroniche compromesse. Gli apparati necessari sono già stati ordinati da una ditta specializzata e saranno installati non appena disponibili. Servizio Navetta Attivato Per garantire il collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore durante il periodo di chiusura, il settore Mobilità dell'ente, in collaborazione con Ama, avvierà un servizio navetta a partire dal 30 agosto.