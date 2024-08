LIVE Arnaldi-Safiullin US Open 2024 in DIRETTA | si comincia tra pochi minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:01 Già arrivatisul Court 11, uno dei più noti in senso assoluto dell’impianto nel quale fa base la USTA. 16:58all’ingresso in campo di. 16:55 Si completano oggi le parti alte dei due tabelloni di singolare, che hanno vissuto finora un numero relativamente basso di sorprese, in una specie di controtendenza con il passato anche abbastanza recente. 16:52 Il vincitore di questo incontro aspetterà uno tra il polacco Hubert Hurkacz, di certo non al meglio, ma pur sempre Hurkacz, e l’australiano Jordan Thompson, che quest’anno più di un colpo lo ha messo a segno. 16:49 Per oggi non ci sono problemi di meteo a New York: tutto il programma dovrebbe scorrere regolarmente, anche perché la pioggia è prevista nella notte, dunque in una fase nella quale di norma non si è in campo.