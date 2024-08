La Russa Grassi simbolo indelebile della lotta alla mafia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Desidero onorare la determinazione e il coraggio di un uomo che ebbe la forza di opporsi al pizzo. Liberorimane, oggi come allora, unnellacontro lae il terribile racket delle estorsioni. Il suo sacrificio non deve essere dimenticato.sua famiglia e a tutte le vittime di estorsioni e usura, esprimo la vicinanza mia e del SenatoRepubblica". Lo scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio Lanell'anniversariomorte dell'imprenditore ucciso a Palermo. "Libero- sottolinea il presidenteCamera Lorenzo Fontana - ha saputo dire no, ha testimoniato con massima fermezza l'opposizione al racket delle estorsioni. Il 29 agosto 1991 è stato barbaramente assassinato per aver difeso la libertà e l'onestà . Ai suoi figli, e a tutti i familiari, oggi rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.