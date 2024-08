Ci hai spezzato il cuore Lutto nel calcio Francesco muore a 29 anni Tutti sconvolti e stretti alla famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Ci haiil. Riposa in pace,”. Il mondo delè sconvolto in queste ore dterribile notizia: morto il calciatore conosciuto daper la sua “squisita umanità e disponibilità”. Aveva solo 29. Il triste annuncio è arrivato poco fa dsquadra in cui militava il giovane campione.notizia hanno fatto seguito i messaggi di cordogliosquadra dia parte di tantissimi tifosi e appassionati. In lacrime i compagni di spogliatoio. Scontro camion-moto. Tragedia ieri, 28 agosto, in via Ripuaria, tra i comuni di Qualiano e Giugliano, dove si è verificato un grave incidente stradale che è costato la vita a un motociclista. Da poco è arrivata la conferma che la vittima è proprio lui,