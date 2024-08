Auto e benzina addio | il bike sharing diventa finalmente gratis una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) In una città italiana è possibile usufruire delgratuito sino al termine dell’anno: dove e come attivare la promozione. In tutta Europa si è diffuso da anni il, un servizio di mobilità sostenibile che mette a disposizione dei cittadini biciclette per muoversi all’interno dei centri urbani attraverso il pagamento di una quota associativa e di una tariffa oraria., la promozione per usufruire del servizio gratuitamente (Cityrumors.it)L’obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento, migliorando la qualità dell’aria, ed il traffico nelle città favorendo la mobilità sostenibile. Sono oltre 130 i comuni nel nostro Paese che offrono ai cittadini questo tipo di servizio, fra questi anche Bologna, dove dal 10 giugno scorso è scattata una promozione che permette di usufruire gratuitamente delper tutto il 2024.