Via Medi è un pericolo per tutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "La strada di via, che sta al confine tra Porto Recanati e Loreto, è piena di buche e ciò rappresenta un grossoper chi passa di lì in bici o in motorino, mentre le auto vanno a zig zag per evitare quei solchi sull’asfalto. Il tratto stradale è di proprietà della Delegazione Pontificia e purtroppo, da diversi anni, non si riesce a farlo riasfaltare. Faccio appello ai sindaci dei due Comuni affinché la situazione venga risolta una volta per tutte". È questo l’appello che lancia Francesco Massi Gentiloni Silverj, ex politico di caratura regionale e attuale segretario comunale di Macerata, che abita a Porto Recanati. Il riferimento è a via, una stradina di appena 100 metri che collega la zona di Montorso (nel territorio di Loreto) con l’entrata nord della cittadina costiera.