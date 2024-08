Perché Sergio abita con i suoceri Sharon Verzeni il fidanzato nella casa dei genitori della 33enne uccisa C’è un motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Omicidio di, un mese dopo il delitto: cosa sta succedendo a Terno d’Isola? Erano le 00:50 del 30 luglio quando la barista di 33 anni è stata. Quattro coltellate: tre alla schiena e una al petto.è stata aggredita a pochi metri dalla villetta in cui viveva insieme alRuocco. La donna era uscita per una camminata, mentre, secondo quanto emerso finora, era a letto. Poi l’allarme in strada.veniva trovata in fin di vita da alcuni passanti e moriva poco dopo il trasporto in ospedale. Al momento non ci sono ancora persone iscritte nel registro degli indagati, ma la sensazione è che le indagini siano arrivate a un punto di svolta. Gli investigatori stanno stringendo il cerchio sul killer.