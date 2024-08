Mayfair Jets si espande sulla rotta Italia-Egitto per la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) - Dubai, 28/08/ha lanciato un nuovo servizio: voli charter settimanali da Napoli, Bari e Verona per Sharm El-Sheikh. Le nuove rotte mirano a potenziare l'afflusso di turismo tra l'e l', pur mantenendo l'impegno dinei confronti delle condizioni di sicurezza e per i viaggi di lusso. Grazie ai lavori in corso su un nuovo portale online, la compagnia offrirà presto voli anche per Marsa Alam.ha presentato un nuovo programma di voli charter che collega l'e l'. Questo ampliamento rientra in una più ampia strategia dell'azienda per aumentare la frequenza dei voli, oltre a sostenere i legami economici e culturali tra le due nazioni, il tutto mantenendo inalterati i suoi alti standard di sicurezza e affidabilità .