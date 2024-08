Lo hanno ucciso di botte trovato così dentro casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CILAVEGNA (Pavia) – Tragedia nella notte a Cilavegna, in provincia di Pavia, dove un uomo di 54 anni è statonella sua abitazione. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la vittima, un cittadino italiano, sarebbe morta a causa delle percosse ricevute. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, i due uomini che convivevano con la vittima si trovano in caserma. Anche loro italiani, sono stati fermati dai carabinieri che stanno attualmente valutando la loro posizione e il loro possibile coinvolgimento nell’omicidio. Non sono ancora chiare le circostanze cheportato alla morte del 54enne, ma le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste investigative. Ulteriori dettagli emergeranno dalle indagini in corso e dai possibili interrogatori dei sospettati.