LIVE Paralimpiadi Parigi 2024 Cerimonia d’apertura in DIRETTA | in Place de la Concorde si è alzato il sipario sulla XVII edizione!

23.45 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buonanotte da OA Sport! 23.42 Con i fuochi d'artificio si conclude ladelledi! 23.39 Prosegue lo spettacolo con "Born to be a", brano del cantautore francese Patrick Hernandez! 23.38 Spicca il volo la mongolfiera che ospiterà la fiamma paralimpica! 23.36 Sono 5 atleti paralimpici francesi ad accendere il braciere paralimpico. 23.33 Siamo ad un passo dalla mongolfiera, medesima sede della torcia delle Olimpiadi. 23.29 Ci si avvicina al braciere: la fiamma passa ad Assia El Hannouni. 23.25 E' il momento di Markus Rehm! 23.22 L'azzurra passa la torcia ad Oksana Masters, atleta statunitense di origini ucraine. 23.21 Bebe Vio tra le ultime tedofore!