LIVE Paolini-Andreescu 6-7 6-2 5-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra serve per chiudere!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 PRENDE UNA RIGA DA BRIVIDI! Con il dritto (senza margine) vincente lungolinea, con un coraggio che solo le campionesse hanno,va a servire per il match! 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Decide di colpire al volo!! Un rischiosissimo schiaffo e poi il tuffoooo verso destra a sfruttare tutti i centimetri del suo braccio per toccare la palla aldilà della rete. Palla break! 30-15 Niente, adesso è super anche in difesa, macambia marcia dopo aver difeso il contrattacco della rivale e fa il punto! Match pirotecnico. 15-15 Incrocio delle righe con il dritto lungoriga di, e sorriso. 15-0 Non risponde di rovescio. Grave. 4-4 Con la palla corta e la chiusura a rete. Siamo pari dopo 160? di gioco!! 40-A Doppio fallo (2°). Pesante! 40-40 Sulle ginocchia! Clamoroso punto.