Gravina e la rivoluzione sperata | obiettivo maggiore spettacolo Le proposte – TS

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il Presidente della FIGC Gabrieleha dato la disponibilità della federazione ad accogliere una serie divolte a una riforma del calcio italiano, partendo dalle serie minori per arrivare gradualmente alle categorie maggiori. L’AZIONE – Il Presidente della FIGC Gabrieleha espresso all’International Board la disponibilità della federazione italiana a sottoporsi ad alcune modifiche volte a riformare il calcio. Nello specifico, l’idea è quella di provare la fattibilità di determinate innovazioni per il mondo del calcio italiano. In tal senso si propone di introdurle prima nelle serie minori, come la Serie C e il calcio giovanile, per accertarne l’applicabilità a livello generale.