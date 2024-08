Formula 1 – Norris da battere a Monza Verstappen insegue Fangio ma Leclerc ci crede | trionfo Rosso come nel 2019 a 500 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 28 agosto 2024 – Il Gran Premio d'Olanda ha ribaltato, al momento, le gerarchie in1. Così, a distanza di appena sette giorni da Zandvoort, il Circus approda nel tempio della velocità adove, nel weekend, è in programma il Gran Premio d'Italia. Lo strapotere mostrato da Landoe dalla sua McLaren, a casa di Max, rendono il binomio britannico favoritissimo per il successo sui tornanti italiani. Gli espertiritengono il numero 4 in arancione avanti sia per la pole, offerta a 2,50, che per il successo della domenica, in quota a 2,00. La McLaren, a, ha trionfato in 11 occasioni, seconda assoluta alle spalle della Ferrari, e sogna, concretamente, di salire a quota 12. La pensano diversamente Maxe la Red Bull che qui, da due stagioni, non hanno rivali.