De Martino al via con Affari Tuoi smonta le voci | Ma quale raccomandazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024)arriva in video con anticipo rispetto agli altri programmi di Rai 1. Il programma dei pacchi, con la nuova conduzione di Stefano Deche sostituisce Amadeus, è all'esordio lunedì 2 settembre, in access prime time. «Sarà una lunga esperienza, la più lunga per me che accompagnerò i telespettatori della prima rete fino alla conclusione della stagione 2025», anticipa il conduttore che conferma anche l'abbinamento dicon la Lotteria Italia per il 6 gennaio prossimo., dopo Amadeus, è una grande responsabilità . Come si sta preparando? «Sento la responsabilità e mi sto preparando con grande entusiasmo. Quello su Rai 1 è un debutto importante per me che ho sempre considerato la rete leader di viale Mazzini come una grande nave. Ed ora che manca poco ad imbarcarmi, non nascondo di essere emozionato.