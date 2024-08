Chiesa-Liverpool è fatta L’attaccante lascia la Juventus | Dispiace ma sono felice per la nuova avventura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torino, 28 agosto 2024 – Federicoha dato l'addio allae si è imbarcato per l'Inghilterra con direzione. “felicissimo, ma saluto i tifosi bianconeri – ha detto l'attaccante in partenza dalla città della Mole – e li ringrazio per l'affetto di questi anni, li porterò sempre nel cuore”. Sul fatto di doverre il club bianconero: “, maveramenteper la– ha aggiunto– e io e la mia famiglia non vediamo l'ora di cominciare”. Le cifre dell’affarehanno trovato l’accordo per il trasferimento del 26enne: un’operazione tra circa 13 milioni di euro più bonus., invece, dovrebbe firmare un contratto quadriennale a cinque milioni a stagione: sarà il settimo italiano a vestire la maglia dei Reds dopo Paletta, Padelli, Dossena, Aquilani, Borini e Balotelli.