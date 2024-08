Chi è Michele Longobardi tronista | il ritorno a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è il nuovodi2024-2025 e, molto probabilmente, diventerà uno dei protagonisti più discussi della nuova stagione. Dopo essersi distinto come corteggiatore l'anno scorso dell'exManuela Carriero, è tornato per cercare l'amore, pronto a mettersi in gioco e conquistare il cuore di una delle sue corteggiatrici.è originario di Castellammare di Stabia, una cittadina in provincia di Napoli, ma lavora a Capri presso il Comune. Nonostante il suo impiego gli garantisca una stabilità economica, non è completamente soddisfatto del suo lavoro attuale, poiché sogna di realizzare alcuni progetti personali di cui, per scaramanzia, preferisce non rivelare ancora i dettagli.