Castiglion Fiorentino partito il primo dei 5 interventi di riduzione del rischio idrogeologico

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – Questa settimana è iniziato ilintervento di ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrografico in corrispondenza della SR71 e della ferrovia nel territorio comunale di. Il progetto ha la finalità di mitigare il dissestodell’area in esame mediante operazioni di disostruzione e rimozione dei sedimenti degli attraversamenti nel tratto compreso fra la SP142, la SR71 e la linea ferroviaria, in modo da ripristinare l’officiosità idraulica delle sezioni di deflusso, che allo stato attuale risultano parzialmente occluse ed oggetto di deposito. Il progetto prevede anche la risagomatura e la pulizia delle sezioni a valle della ferrovia, per un tratto di circa 400 m, fino alla località S. Quirico, in modo da eliminare i sedimenti accumulati all’interno della competenza idraulica.