Calendario Mondiali atletica U20 oggi in tv | orari 28 agosto programma streaming italiani in gara

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Proseguono quest’con la seconda giornata di gare i CampionatiUnder 20 dileggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Day-2 in cui verranno assegnati altri cinque titoli, con l’Italia che dovrà però rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima medaglia in questa ventesima edizione della rassegna iridata riservata agli juniores. LA DIRETTA LIVE DEIU20 DIALLE 16.00 E ALLE 0.20 In chiave azzurra debuttano nella capitale peruviana alcuni nomi di spicco come Matteo Sioli (qualificazioni del salto in alto), Elisa Valensin (batterie ed eventuale semifinale nei 400 metri) ed Erika Saraceni (qualificazioni del salto triplo), tutti a caccia del pass per la finale. Impegnati tanti altri atleti nostrani tra batterie e qualificazioni, con l’obiettivo di migliorarsi e giocarsi se possibile il possibile passaggio del turno.