Air France perfeziona l' acquisizione del 199% della danese Sas

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il gruppo Air-Klm hato l'di una partecipazione minoritaria del 19,9% nellaSas annunciata lo scorso ottobre. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che, in contemporanea e come già annunciato al mercato, i due vettori hanno concluso accordi validi dal prossimo 1 settembre per la condivisione dei codici e per connettere tra loro i rispettivi 'hub' e le reti, con la piena reciprocità dei vantaggi legati ai singoli programmi di fedeltà e l'ingressocompagnianell'alleanza SkyTeam, di cui Aire Klm sono soci fondatori.