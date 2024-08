Via alla Settimana Liturgica Il vescovo | L’arte di celebrare non è una recita richiede cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "La liturgia è la ‘vera’ preghiera della Chiesa" e va vissuta nella comunità, nella coralità e in un accordo di voci. È quanto ricorda Papa Francesco, nell’ampio messaggio che – attraverso il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano – ha inviato per la 74ªNazionale che si è aperta ieri pomeriggiochiesa di San Carlo. Fino a giovedì più di duecento partecipanti da tutta Italia (in particolare rappresentanti di ordini religiosi o congregazioni, diaconi o ministri consacrati) si confronteranno sull’ "ars celebrandi", ovvero sul modo in cui, in ogni celebrazione, la fede si esprime e si sublima nei segni, nei gesti e nelle parole.