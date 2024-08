Vela | Luna Rossa vicino a New Zealand ma i Kiwi snobbano Sirena

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Le regate preliminari hanno regalato due certezze a tutti gli addetti ai lavori e ai protagonisti delle imbarcazioni in lizza per l’America’s Cup: il Team Newè la squadra da battere, mentresembra possedere tutte le carte in regola per presentarsi, ancora una volta, nella finalissima di questa competizione velistica. I detentori della Vecchia Brocca, i, sono stati i dominatori della primissima fase di questa manifestazione battendo proprio il catamarano italiano nonostante i tanti errori commessi. Una situazione di imperfezione che non ha inciso sulle sorti della corsa acquatica. Un campanello d’allarme per le Challengers?, le parole di Maxdopo la regata contro Team New: “Siamo competitivi” “Oggi è il giorno conclusivo delle regate preliminari e se il pubblico si aspettava lo spettacolo è stato accontentato.