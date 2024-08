Urso Turismo e industria creativa sono il Soft Power italiano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Se l’hardè la capacità di coercizione, ossia l’uso della forza per piegare la volontà di un altro soggetto, minacciando un prezzo da pagare se non adegua il suo comportamento, illavora sul concetto di attrazione, ossia di influenza. Ilnon esclude un concetto verticale di superiorità qualitativa di un bene, di un prodotto, di un paesaggio, di un’opera d’arte, ma non la impone perchè chi detiene questa capacità confida nella qualità del suo prodotto, del suo bene, del suo territorio, e lascia che siano gli altri a scegliere”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfonel suo videomessaggio alla quinta conferenza sul, organizzata dalClub, l’associazione internazionale fondata e presieduta da Francesco Rutelli.