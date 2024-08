Lerici in attacco c’è Barrile | Puntiamo insieme alla A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Mentre in casaSport si attendono gli ultimi colpi di mercato, si presenta uno dei nuovi arrivicorte del presidente Alessandro Sammartano: si tratta dell’attaccante Mattia, che ritroverà fra i Coccodrilli alcuni ex compagni. Chiavarese classe 1994, sportivo e account business per un’azienda informatica, è stato un talento precoce, con l’esordio in A2 a 17 anni con il Chiavari, società in cui è cresciuto. Con le giovanili del club si è qualificato al quinto posto nella categoria Allievi Nazionale e nella prima squadra ha militato dal 2011 al 2018, arrivando fino ai playoff di A2 sotto la guida dell’ex coach rossoblù Paolo Venturelli.