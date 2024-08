La morte della Principessa Diana al centro di una nuova docuserie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Il tragico evento in cui ha perso la vita lasarà aldi un nuovo progetto televisivo, ecco i primi dettagli. Lasarà aldi unache verrà prodotta da EverWonder Studio, fondata da Ian Orefice e finanziata dalla RedBird IMI di Jeff Zucker, in collaborazione inoltre con Empress Films di Emma Cooper, già nel teamproduzione di Depp vs. Heard e The Mystery of Marilyn Monroe. Il titolo del progetto sarà Who Killed? e proporrà dei contenuti inediti a distanza di quasi 30 anni dall'incidente avvenuto a Parigi. I primi dettagli del progetto Lasullaesplorerà le circostanze riguardanti l'incidente avvenuto il 31 agosto 1997 attraverso anche interviste