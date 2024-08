Il Volo polemiche per i concerti alla Valle dei templi | Ad agosto vestiti come a Natale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024) L’appuntamento è per il 31e il 1 settembre nella suggestiva cornice delladeiad Agrigento. Stiamo parlando del concerto de Il, per due spettacoli da non perdere “con un repertorio interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie”. L’evento verrà registrato e poi trasmesso su Canale 5 e altre reti internazionali. Per l’occasione quindi l’atmosfera natalizia invaderà ladeiin questi scampoli di fine estate. Sulla pagina creata per la vendita dei biglietti si annuncia: “Preparatevisorpresa! Un vero “concerto di”, ovvero i tre giovani musicisti canteranno i pezzi più famosi tra le Christmas’ song, mettendo in piedi un evento assolutamente unico”.detto ci saranno le telecamere pronte a immortalare le esibizioni de Il