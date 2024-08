Fast Track Mickey | Traccia fantasma torna la serie su Topolino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) La storia, scritta e disegnata da Claudio Sciarrone, si potrà leggere grazie agli occhialini 3D in allegato sul numero 3588 Cinture allacciate, pronti, partenza via! Sul numero 3588 di– in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 28 agosto – si scende nuovamente in pista con, un nuovo, avvincente episodio della saga motoristica. La storia, scritta e disegnata da Claudio Sciarrone, si potrà leggere grazie agli occhialini 3D in omaggio con il settimanale, che permettono anche di vedere con effetto tridimensionale la speciale cover con protagonista