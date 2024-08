eBay e FIGC per una Serie A Femminile 2024 25 di successo

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 27 agosto 2024): un altro anno di grandi gol per il calcioitaliano. Per la stagione/2025,è ancora Title Partner della. Il tutto a conferma del suo impegno per l’inclusione e l’empowerment(terzo anno consecutivo). La partnership consolida la collaborazione tra, incentrata sulla condivisione di valori estremamente importanti. Valori che contribuiscono a diffondere l’impatto positivo del calcioben oltre il rettangolo di gioco. Certamente l’inclusione, la parità di genere e l’empowerment, pilastri dell’impegno disia dentro che fuori dalla piattaforma. La scelta di supportare il calciocostituisce un passo tangibile verso la creazione di una società più equa, dove le donne abbiano le stesse opportunità e il riconoscimento che meritano.