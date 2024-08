Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Le modifiche degli ultimi anni, confermate anche per il 2024, riconoscono il diritto alla pensione anticipata per determinate professioni. Nel panorama previdenziale italiano, l’evoluzione normativa ha portato a modifiche importanti per molte categorie professionali.cambiamenti, introdotti per rispondere alle esigenze di specifici gruppi di lavoratori, mirano a garantire un accesso più equo alle misurestiche. Le modifiche hanno avuto un impatto rilevante su chiattività lavorative particolarmente impegnative, sia dal punto di vista fisico che mentale. L’accesso anticipato alla pensione è stato esteso a diverse professioni gravose – cityrumors.