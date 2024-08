Situazione scuole | alla ‘Torre’ cantiere consegnato a breve chiusura dei lavori alla ‘Pietà’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello hanno incontrato stamane il direttore dei, il rup e i rappresentanti dell’impresa per fare il punto suiscuola Pietà. E’ emerso un rigoroso rispetto del cronoprogramma: l’opera sarà conclusa, con il corredo di tutta la necessaria documentazione, nella prima settimana di settembre e sempre negli stessi giorni del mese prossimo terminerà anche il trasferimento delle suppellettili scolastiche. Per il giorno d’inizio della scuola, il 12 settembre, gli alunni della Pietà, finora dislocati in via Camerario per consentire lo svolgimento dei, potranno rientrare nel loro istituto: “Troveranno una scuola – spiegano il sindaco e l’assessore aiPubblici – completamente riqualificata e adeguata ai moderni standard di sicurezza.