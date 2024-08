Naufragio Palermo | legali Cutfield ‘il capitano è provato deciderà domani se rispondere’****

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Santa Flavia () (Adnkronos) – James“è moltoda tutta questa vicenda”. A parlare con l’Adnkronos è l’avvocato Giovanni Rizzuti, che con l’avvocato Aldo Mordiglia (e non Morviglia come scritto in precedenza ndr) difende ildel veliero Bayesian., che è accusato di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo, sarà interrogatomattina dai pm della procura di Termini Imerese. Idie lo stesso comandante stanno valutando in queste ore se fare rispondere l’indagato davanti ai magistrati della Procura. Ilnon è ancora a conoscenza degli esiti degli accertamenti fatti fino a questo momento dalla procura guidata da Ambrogio Cartosio. Quindi, ifaranno una scelta “tecnica”, come spiega lo stesso legale.