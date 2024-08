L’Al Ahli ha offerto 65 milioni per Osimhen Per lui fondamentali due condizioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) È la notte di Victor. Non in campo, perché l’attaccante nigeriano del Napoli non è sceso in campo al Maradona per la sfida contro il Bologna, ma è la serata decisiva per quanto riguarda il suo futuro. A quanto pare è in dirittura d’arrivo la cessione dial club arabo del. Fabrizio Romano riporta numerosi dettagli sull’operazione. «Su Victorarriva un primo grande movimento forte, dopo tanti rumours. E’arrivata un’offerta ufficiale.ha presentato un’offerta ufficiale da oltre 65di euro, ci sono ancora dettagli da chiarire tra la squadra araba e il Napoli, ma l’accordo tra i club non è un problema. L’accordo non sarà un problema perché il Napoli vuole vendere. Al momento non c’è ancora accordo economico tra, questa è la storia della notte.